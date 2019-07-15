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Город
15.07.2019 15:45
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«Горэлектротранс» показал, как везли новый трамвай – на чужих колёсах

На улицы Санкт-Петербурга в ближайшие дни выйдут новые трамваи «Витязь-М», а осенью ещё и новые троллейбусы: объявлен аукцион на поставку 15 машин, сообщает 15 июля пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». 

В воскресенье в Трамвайный парк № 8 прибыл первый вагон из новой партии трамваев, предназначенных для юго-западных районов города: предположительно они выйдут на маршрут № 60. На фотографиях предприятия видно, что вагоны доставили тягачи со специальными платформами.

«Горэлектротранс» показал, как везли новый трамвай – на чужих колёсах

Трёхсекционные «Витязи-М» полностью низкопольные, что удобно для взрослых с детьми, а также пожилых и маломобильных пассажиров, для колясочников есть выдвижные аппарели. Пользователи гаджетов смогут воспользоваться встроенными USB-зарядками и бортовым Wi-Fi, также вагоны оборудованы радиоинформатором, бегущей строкой, медиакомплексами. На заднем борту установлен знак «Внимание, пассажир!» – загораясь, он предупредит автомобилистов об остановке и открытии дверей. У трамвая нет слепых зон: их показывают вагоновожатому 12 камер, установленных как снаружи, так и внутри. Автономный ход «Витязя-М» позволяет в случае необходимости выйти из-под обесточенного участка контактной сети.

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Договор на закупку 21 вагона был заключён в мае по итогам электронного аукциона (в ходе процедуры закупки максимальная начальная цена контракта была снижена на 31 миллион рублей, итоговая сумма составила 1,995 млрд рублей; единственной заявившейся на аукцион компанией стала «ПК Транспортные системы»). Остальные «Витязи-М» должны поступить в парк до сентября. Все вагоны поставки 2019 года собраны в Петербурге на новом заводе электрического транспорта

Для восьмого парка это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет (не считая четырёх низкопольных вагонов «ТрамРус», работающих на юго-западе с 2014 года), отмечают в пресс-службе. Сейчас «Витязи-М» курсируют на маршруте № 100 на проспекте Просвещения. Теперь обновления ждут и маршруты юго-запада Петербурга, которые обслуживает Трамвайный парк № 8.

Также продолжается обновление парка городских троллейбусов. «Горэлектротранс» объявил аукцион на поставку 15 низкопольных троллейбусов для разных районов города. Максимальная начальная цена закупки составляет 229,8 млн рублей, она осуществляется за счет субсидии на увеличение уставного фонда СПб ГУП «Горэлектротранс», соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга было принято в апреле 2019 года. Новые машины, согласно плану, предполагается получить до конца ноября.

Троллейбусы должны быть оборудованы полным комплектом информационного оборудования: СЭКОП с возможностью считывания бесконтактных банковских карт и Единой карты петербуржца, системой «Говорящий город», системой видеонаблюдения, радиоинформаторами, бегущими строками, Wi-Fi, медиакомплексами, USB-разъёмами, откидными аппарелями, а также системой книлинга (управления уровнем пола во время посадки-высадки пассажиров).

Сейчас в троллейбусном парке предприятия 682 машины, из них 548 низкопольных, отмечает пресс-служба предприятия. 

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