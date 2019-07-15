Двести тысяч за новые права: житель Пушкина быстро выплатил долг по алиментам после визита в МРЭО

Петербургский автомобилист погасил долг перед малолетним сыном, когда не смог поменять права. Он накопил невыплаченных алиментов почти на 230 тысяч рублей, но быстро нашел деньги, когда остался без водительского удостоверения.

Как сообщает 15 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, суд обязал 30-летнего жителя Пушкина выплачивать алименты на содержание своего сына 2017 года рождения. Но даже предупрежденный о последствиях неисполнения решения суда, мужчина не спешил платить. В итоге он накопил долг по алиментам в размере 229 тысяч рублей.

Имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у мужчины не было, так что пристав применил другие меры: ограничил должника в выезде за границу и в пользовании специальным правом на вождение. Как раз в это время у мужчины истек срок действия водительских прав, однако из-за наложенного ограниченя поменять их в МРЭО он не смог.

Должник поспешил в районный отдел судебных приставов, где узнал, что ему грозит еще и привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Поняв, что ситуация набирает неприятный оборот, мужчина быстро нашел нужную сумму и перевел ее на счет взыскательницы. И заверил, что больше такой ситуации не допустит и будет платить алименты вовремя, а также пояснил, что найти его было сложно потому, что он проживает по новому адресу.