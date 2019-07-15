СКА подписал пробный контракт с сыном двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова

Хоккейный клуб СКА подписал пробные контракты с 20-летним форвардом Игорем Ларионовым и 22-летним защитником Даниилом Миромановым.

Игорь Ларионов родился 24 августа 1998 года в Детройте. Рост 183 сантиметра, вес 80 килограммов. Игорь — сын легендарного форварда сборной СССР и России Игоря Ларионова, двукратного олимпийского чемпиона и четырехкратного победителя чемпионатов мира.

Даниил Мироманов родился 11 июля 1997 года в Москве. Рост 193 сантиметра, вес 90 килограммов.

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В юношеском возрасте играл в канадских лигах, а затем вернулся в Россию, где выступал за «Сочи» в КХЛ и «Дизель» в ВХЛ. В прошлом сезоне играл за чешское «Динамо» из Пардубице и «Манчестер» из ЕСHL.

Оба хоккеиста в июле 2019 года приняли участие в лагере развития СКА. Пробные контракты будут действовать до 20 августа.