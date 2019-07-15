В Госдуме РФ заявили о готовности снять ограничения с Грузии

Россия готова начать поэтапное снятие санкций с соседней кавказской республики при условии, что грузинская сторона будет готова к сотрудничеству. Об этом заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю... Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти», – цитирует 15 июля слова Калашникова РИА «Новости».

Глава думского комитета провел встречу с депутатами «Альянса патриотов Грузии» в Государственной думе.

Ранее Калашников заявил, что российское руководство ждет извинений по поводу событий, которые случились в Грузии. По его словам, правительство РФ было обязано подготовить ответные меры.