В Госдуме РФ заявили о готовности снять ограничения с Грузии
Россия готова начать поэтапное снятие санкций с соседней кавказской республики при условии, что грузинская сторона будет готова к сотрудничеству. Об этом заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю... Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти», – цитирует 15 июля слова Калашникова РИА «Новости».
Глава думского комитета провел встречу с депутатами «Альянса патриотов Грузии» в Государственной думе.
Ранее Калашников заявил, что российское руководство ждет извинений по поводу событий, которые случились в Грузии. По его словам, правительство РФ было обязано подготовить ответные меры.
Справка:
На заседании 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единогласно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом. Путин высказался против.
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.