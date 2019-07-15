В земле на отравленном берегу озера Сиркиярви нашли свинец

Экологи нашли очередной элемент таблицы Менделеева на берегу озера Сиркиярви в Ленобласти. К брому и хлору добавился свинец.

Как сообщает издание 47News, результаты проб почвы из лаборатории «Леноблэкоконтроля» обнародованы 15 июля. Экологи зафиксировали повышенное содержание токсичного свинца – в земле его оказалось в 1,4 раза больше предельно допустимых значений.

Пробы, которые были взяты чуть в стороне от места загрязнения, оказались «чистыми».

Ранее сообщалось, что яд попал и в воду, но опасности для экосистемы и людей его содержание не представляет.

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Белый порошок и ядовитую жидкость на берегу озера во Всеволожском районе нашли 1 июля, эксперты работали на месте в костюмах химзащиты. Исследования вещества указали на наличие дихлорметана, то есть растворителя, и брома. По одной из версий, на берег вылили отходы нарколаборатории.

Через несколько дней в похожем состоянии оказалась лесополоса в Красносельском районе Петербурга. Там нашли следы аммиака, содержание вредных веществ в воздухе не превышало предельно допустимые нормы www.fontanka.ru/2019/07/05/074/