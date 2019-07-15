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Происшествия
15.07.2019 14:48
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Пешеходы на Гражданском целы, погиб пассажир. Очевидцы рассказывают, почему водитель ушёл с дороги

Официальную информацию о ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Легковушка, вылетевшая на тротуар около остановки, пешеходов не задела. 

По предварительной информации, 15 июля около 12:50 на Гражданском проспекте, 31, мужчина 2000 года рождения (ему 18 или 19 лет) за рулём «КИА Рио» не справился с управлением и выехал на тротуар с последующим наездом на дерево. 

Пассажир «Рио», молодой человек также 2000 года рождения, погиб. Ещё один пассажир получил тяжёлые травмы. Водитель госпитализирован с лёгкими травмами.

Пешеходы на Гражданском целы, погиб пассажир. Очевидцы рассказывают, почему водитель ушёл с дороги

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«Пешеходы не пострадали! – подчёркивают в УГИБДД. – По данному факту проводится проверка».

Возможно, к аварии причастна ещё одна машина – «Лада Ларгус». Она осталась на месте ДТП. 

«Никто никого не подрезал. «Ларгус» шёл на разворот с Гражданского на Верности. По Гражданскому со стороны Гидротехников летел «Рио». Чтобы избежать удара, пилот «Рио» ушёл правее, и машину понесло на дерево, – рассказывает Евгений в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Там разворот разрешён. По предварительным, общался с инспектором, виноват водитель «Ларгуса», но не факт! Трассологию должны пройти ещё и экспертизу сделать».

По данным ГИБДД, «Ларгус», направлявшийся по Гражданскому от Науки в сторону Гидротехников, стоял с левым поворотом на улицу Верности, «Рио» ехал навстречу.  Столкновения с Lada Largus, предположительно, не было: скорее всего, водитель KIA Rio уходил от столкновения, уточняет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району.

Всего в машине было трое: водитель и два пассажира. У выжившего пассажира, как говорят очевидцы, повреждения грудной клетки, открытый перелом руки и ноги. «Машина загорелась. Когда его [пассажира] вытаскивали, он был жив. Сидел на переднем сиденье», – пишет в «ДТП и ЧП» Евгений. «Далеко от машины они [пострадавший и погибший] лежат, потому что очевидцы их оттащили подальше от машины, так как боялись, что она взорвется, она сильно полыхала. Мужчины своими силами пытались потушить огнетушителями огонь до приезда МЧС и скорой», – объясняет Виктория.

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