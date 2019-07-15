СМИ: Возглавлявший «Альфу» генерал ФСБ ушёл в отставку. Его спецназовцы арестованы за банковский налёт

Генерал-майор Федеральной службы безопасности России Валерий Канакин оставил должность начальника спецподразделения «Альфа» на фоне скандала с разбойным нападением, к которому якобы причастны спецназовцы.

Информацию об этом «Интерфаксу» 15 июля подтвердил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Канакин уволился некоторое время назад и с уголовным делом о разбое, в котором фигурируют его подчинённые, это не связано.

Причину ухода с должности начальника Гончаров не назвал, но отметил, что совсем «Альфу» Канакин не оставит: после увольнения он назначен президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Валерий Канакин родился в 1960 году в Пензенской области. По данным из открытых источников, служил в ракетных войсках, работал в КГБ. В Группу «А» Центра специального назначения ФСБ России был зачислен в 1984 и прошёл путь от бойца до командира. Возглавил элитное подразделение в 2014 году. Воевал в Афганистане, участвовал в операции по освобождению заложников в школе в Беслане, за что получил звание Героя России.

По версии следствия, 10 июня сотрудники ФСБ похитили деньги из банка под видом обыска. Они проверяются на причастность к другим эпизодам, в том числе к хищениям средств у фигурантов уголовных дел в ходе реальных обысков. По одной из версий, спецназовцы вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и незаметно выносили из квартир и офисов. В начале июля несколько подозреваемых были арестованы. Еще восемь бойцов «Альфы»объявлены в розыск. СМИ пишут, что владельцем похищенных 136 млн является официально безработный житель Москвы.