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Происшествия
15.07.2019 14:32
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Больше тысячи ДТП и пятеро погибших - итоги выходных и пятницы на дорогах Петербурга и области

За прошедшие три дня, с 12 по 14 июля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1011 дорожных аварий, в которых пострадали 77 человек, включая десять детей. Пятеро погибли, причем большинство смертельных ДТП – петербургские.

В выходные и пятницу инспекторы ГИБДД зафиксировали в Петербурге 785 дорожных аварий, в 33-х случаях были пострадавшие, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 40 человек, семеро из которых дети. Четыре человека погибли.

Первая трагедия произошла еще субботней ночью. Около двух часов в поселке Песочный Subaru Impreza влетел в стоявшее на светофоре такси Hyundai Solaris. Водитель «Соляриса» получил смертельные травмы, водителя «Субару» госпитализировали. Последний оказался пьян.

Больше тысячи ДТП и пятеро погибших - итоги выходных и пятницы на дорогах Петербурга и области

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Тем же утром на перекрестке Пискарёвского проспекта с проспектом Непокорённых после ДТП машину пришлось тушить пожарным. По словам очевидцев, причиной произошедшего стал наезд на канализационный люк. Крышка колодца пробила бензобак Ford Mondeo, и машина загорелась. К счастью, водитель успел выскочить.

Канализационные люки на проезжей части могут оказаться весьма коварны. Так, 1 июля на улице Танкистов Mazda CX-7, наехав на люк, улетела в кювет. В марте на набережной Обводного наезд на люк закончился «перевертышем». А в июне 2018 года на проспекте Шаумяна Renault Duster и вовсе выкинуло в реку Охту.

Днем 13 июля водитель самосвала устроил массовую аварию на Митрофаньевское шоссе: грузовик протаранил четыре автомобиля. В результате в «Ниссане» погибла пассажирка, а водитель получил травмы средней тяжести.

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером на Минеральной улице. 46-летний мужчина на «Жигулях» влетел в стоящий троллейбус. В итоге погиб и сам автомобилист, и его пассажирка.

Примерно в то же время на площади Труда, у дома 3, 30-летний водитель маршрутки Mercedes-Benz, двигаясь по площади от Благовещенского моста в сторону набережной Крюкова канала, сбил велосипедиста, ехавшего в крайней правой полосе, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. В результате велосипедиста, 33-летнего жителя Курганской области, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В группе отмечают, что водитель маршрутки к моменту ДТП находился за рулем 11 часов. На записи видно, что водитель сбил мужчину при перестроении.

Еще одна серьезная авария произошла в Петербурге вечером воскресенья. По данным отдела пропаганды УГИБДД, на перекрёстке Товарищеского и Российского проспектов 25-летний таксист на KIA Rio столкнулся с Audi A5 под управлением 23-летнего молодого человека. В результате в «Рио» пострадали две пассажирки – 23-х и 20 лет, обе получили тяжелые травмы.

Больше тысячи ДТП и пятеро погибших - итоги выходных и пятницы на дорогах Петербурга и области

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что «Ауди» влетела в бок повернувшему перед ней такси.

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В Ленобласти также случилось несколько серьезных ДТП, причем два из них – с участием внедорожников «Нива». В субботу во Всеволожском районе водитель «Нивы» выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-2107. В «Жигулях» пострадали двое: водителя и пассажира в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. А вечером воскресенья на дороге А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе водитель длиннобазной «Нивы» не пропустил «Шевроле Ланос». Пострадали пять человек, в том числе ребенок 2010 года рождения.

Всего за 12-14 июля на дорогах Ленобласти произошло 226 ДТП. Пострадавшие были в 25 из них. Травмы получили 37 человек, среди которых трое детей. Один человек погиб.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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