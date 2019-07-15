Путин и Лукашенко встретятся в среду. Неформально

Главы России и Белоруссии на этой неделе проведут неформальную встречу, это стало ясно из сообщения пресс-службы белорусского президента, опубликованного 15 июля.

Она подтверждает, что президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

"В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства. Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу", – говорится в сообщении.

Где состоится неформальная встреча президентов – в Москве, Петербурге или другом месте – не уточняется.