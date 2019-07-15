Апарт-комплекс START от ПСК аккредитован третьим по счёту банком

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Уралсиб стал третьим по счёту банком, который аккредитовал строящийся на севере Петербурга апарт-комплекс START от ГК «ПСК». Теперь покупателям доступна ипотека со ставкой от 9,7%.

Банк устанавливает ставку от 9,7% при размере займа от 5 млн руб. В другом случае процент по ипотеке составит от 10,25%. Размер первоначального взноса для покупателей апартаментов составляет от 15%, сумма займа – от 300 тыс. до 50 млн руб. Срок кредитовани – от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

Надёжность каждого проекта ПСК подтверждается в среднем пятью банками. Сейчас START ожидает одобрения ещё нескольких финансовых организаций, что позволит покупателям выбирать из большего числа ипотечных инструментов. В настоящий момент в апарт-комплексе совершено более 110 сделок, 90% из них – с использованием ипотеки.

START – второй апарт-комплекс ПСК и одновременно самый масштабный проект в портфеле компании. Три 20-этажных секции на 3 244 апартамента строятся всего в 700 метрах от станции метро «Парнас». Вокруг комплекса вся необходимая инфраструктура: аптеки, клиники, магазины, торговые центры. В самом комплексе откроют коворкинг, супермаркет, салон красоты, фитнес-клуб с бассейном, кафе. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

Узнать об ипотечных программах и стоимости оставшихся в продаже апартаментов можно в новом офисе продаж START, который открылся на ул. Дудина, 15а. Менеджеры готовы рассказать о комплексе в формате личной консультации или по телефону (812) 210-26-05.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15г.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/