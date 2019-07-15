«Кто-то после смерти попадает в ад, а Гага в Россию». Россиянки несколько дней атакуют Леди Гагу в Instagram

Певице Стефани Джерманотте, более известной как Леди Гага, удалось увести у россиянки Ирины Шейк актера Брэдли Купера, после чего на американскую певицу обрушился шквал комментариев от соотечественниц модели. Россиянки решили напомнить иностранке-разлучнице, что «это не по понятиям», предложив в качестве альтернативы Куперу Панина.

Практически все комментарии под фотографиями в Instagram Леди Гаги за последние два дня оставлены русскоязычными пользователями. Сама певица пока никак не прокомментировала такую активность на своей странице. Комментарии не банятся.

«Гага, если ты это читаешь сейчас в переводчике Гугл, знай – ты очень, очень непорядочная и плохая баба! Это не по понятиям, поняла? У нас есть для тебя в России актёр намного лучше Купера – Лёха Панин», – сообщает звезде daria_savchenko_ru (здесь и далее авторский текст сохранен. – Прим. ред.).

«Чтоб к тебе Панин с собаками жить переехал. Верни Брэдлика Ирине!» – пожелала assolgatiyatullina.

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«Гага наверное уже гуглит че за Панин», – предположила katy_shinkova

«Если бы я была Ириной Шейк, никогда бы не подумала, что мой мужик уйдёт к бабе, которая <...> платье из мясо одевала», – поделилась своими наблюдениями haniya__utesbayeva.

«Вот так и отпускай мужика с бабами «на любителя» песни петь. Стопудово он втирал «да ты видела ее? Что бы я? Да никогда!!!!» – предложила свою версию произошедшего chestnaia.

«Малахова на тебя нет!» – отметила smexapanorama.inc.

«Да чтоб твои фанаты к Бузовой переметнулись!» – пожелала певице oks.408.

15 июля Шейк выложила фотографию с котом, которая собрала множество комментариев поддержки. «Ещё рано кошек заводить!» – приободрила россиянку dashaaa_kozlova.

Напомним, что Ирина Шайхлисламова, более известная как Шейк, встречалась с Купером до июня 2019 года. Таблоиды пишут, что пара рассталась после 4-летнего романа из-за Леди Гаги, которая играла с Купером в фильме «Звезда родилась». Журналисты утверждают, что Гага и Купер теперь живут вместе.