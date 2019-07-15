Лукашенко приедет к Зеленскому на форум в Житомир

Александр Лукашенко едет на Украину. Президент Белоруссии принял приглашение своего коллеги Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов, который пройдет осенью в Житомире.

Об этом 15 июля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В посольстве Белоруссии в Киеве журналистам заявили о полученных позитивных сигналах от нового украинского лидера. Дипломаты назвали форум регионов важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях стран.

Ранее Лукашенко обвинил Москву в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран». Об этом политик заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. 18 июля в Петербурге в рамках Форума регионов России и Белоруссии Лукашенко встретится с Владимиром Путиным.