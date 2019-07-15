Новый бриг «Алых парусов» поднимут из воды в Петербурге. Ему предстоит серьезный ремонт

Звезду «Алых парусов» – бриг «Россия» – новый корабль, который отныне будет исполнять роль галеона «Секрет» из феерии Александра Грина, сразу после праздника отправили в масштабный ремонт.

Как рассказал 15 июля «Фонтанке» источник на Средне-Невском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, бриг находится у них и готовится к серьезной модернизации: «от бытовухи и заканчивая двигателями». Завершить работы планируется к маю 2020 года.

В ближайшее время он будет поднят из воды для обследования, после чего станет окончательно понятен масштаб работ. Как рассказывала «Фонтанка», история у судна, которое еще недавно носило название Mercedes, богатая. Оно было построено еще в 1958 году и почти полвека исправно служило то в Голландии, то в Великобритании в качестве рыболовецкого траулера. Затем корабль получил вторую жизнь и был переделан в бриг.