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Строительство
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15.07.2019 13:49
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ГК «Полис Групп» исполнилось 9 лет

ГК «Полис Групп» исполнилось 9 лет

ГК «Полис Групп»

Группе компаний «Полис Групп» исполнилось 9 лет. Все это время компания сохраняет за собой репутацию надежного застройщика, строит качественное, современное жилье и объекты социальной инфраструктуры. На счету «Полис Групп» более 46 построенных объектов. Большинство из них – объекты жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения территорий. 

Все новостройки «Полис Групп» имеют уникальную архитектурную концепцию, благоустроенную придомовую территорию и собственную социальную и коммерческую инфраструктуру: практически в каждом проекте есть детские сады и школы. 

Дома строятся по кирпично-монолитной технологии, в квартирах предусмотрены удобные планировки: просторные прихожая и кухня, остекленные лоджии. Сэкономить на проведении ремонта поможет предчистовая отделка от застройщика, также можно заказать чистовую отделку от застройщика.

Наработав большой опыт строительства в Ленинградской области, в 2017 году компания «Полис Групп» вернулась в городскую черту, представив здесь сразу два новых проекта в интересных локациях – ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе. В 2018 году началось строительство ЖК «Полис на Московской» в Московском районе. 

Застройщик входит в ТОП девелоперов России по объемам текущего жилищного строительства и вводу жилья. В настоящее время компания на третьем месте по объему ввода жилья в России (по данным Единого реестра застройщиков). С начала года девелопер ввел 197 218 кв. м – это 12 домов в составе двух жилых комплексов в общей сложности на 7 398 квартир. 

Всего за 9 лет работы застройщика в эксплуатацию введено более 1 млн квадратных метров жилья. 

Особое направление для компании – строительство социальной инфраструктуры. На счету ГК «Полис Групп» 7 детских садов и 2 школы. В общей сложности в них создано 2469 мест. 

В настоящее время ГК «Полис Групп» продолжает вести строительство объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: ЖК «Полис на Комендантском», ЖК «Полис на Неве», ЖК «Полис на Московской», а также ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино». Продажа квартир во всех ЖК осуществляется по ДДУ без счетов эскроу.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд»  - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

 

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