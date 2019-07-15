«Танцующая королева». Тереза Мэй вновь «зажгла», теперь под хит ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь отметилась в танце.

На этот раз па робота от уходящего лидера британского правительства запечатлели на Henley Festival. Они пришлись на хиты группы ABBA Dancing Queen и Mamma Mia.

Видео танца опубликовал канал Parliamentarian в YouTube. На кадрах видно, что на фестивале Мэй присутствовала со своим мужем, при этом премьер-министр делала характерные движения руками, которые, как отмечает Reuters, ее оппоненты сравнивают с движениями робота.

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В прошлом году Тереза Мэй во время посещения Южной Африки станцевала со школьниками, а после этого вышла на сцену во время конференции Консервативной партии и продемонстрировала «удивительно роботизированные движения».

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня покинет пост лидера правящей Консервативной партии, и подчеркнула, что гордится проделанной работой на посту премьер-министра. Новый глава партии консерваторов, а соответственно и глава правительства Соединённого королевства пока не избран.