Легковушка вылетела на остановку на Гражданском. Очевидцы сообщают о погибшем

О смертельном ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга днём 15 июля сообщают очевидцы.

На Гражданском проспекте, у пересечения с улицей Верности, около станции метро «Академическая», погиб человек, пишет читатель «Фонтанки» Игорь. «Судя по всему, водитель на скорости вылетел на тротуар и врезался в дерево. Возможно, погиб пешеход», – предполагает наш читатель. На кадрах с места видно, что легковая машина вылетела на тротуар около остановки общественного транспорта и задымилась.

В 12:55 «услышали удар и как уезжает серебристая машина, подрезавшая белую, уже один погибший», – рассказывает Несс в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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«Мы проезжали, там мужчину увозили, и ребёнок лежал без движения», – пишет Вероника. «Не знаю, сколько лет этому ребёнку, но похоже, что больше 18. К сожалению, парня накрыли», – добавляет Екатерина.

Информация выясняется.