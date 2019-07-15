Квартиры от «Лидер Групп» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,25%

ГК «Лидер Групп»

Стратегический партнер компании «Лидер Групп» Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе «Семейная ипотека» до 5,25% годовых на весь период кредитования.

Также изменения позволят людям, уже имеющим кредиты, рефинансировать их в рамках программы. Соответствующее постановление от 28 марта 2019 года №339 опубликовано на сайте Правительства РФ. Клиентам Банка ДОМ.РФ, которые воспользовались программой «Семейная ипотека» по старым условиям, будет достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок.

Условия кредитования:

Сумма кредита – от 500 тысяч рублей до 12 миллионов рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ставка – от 5,25% для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или родится второй и/или последующий ребенок.

Срок кредитования от 3 до 30 лет.

Первоначальный взнос – от 20%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по пргограмме «Семейная ипотека» можно на сайте дом.рф.

Что такое «Семейная ипотека»?

«Семейная ипотека» – это льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. По данным Минфина России, с начала реализации программы по февраль 2019 года выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей. На Группу ДОМ.РФ приходится 26% от всего объема выдачи ипотеки по программе на данный момент (1 866 кредитов на сумму 4,5 млрд рублей). Ранее срок действия льготной ставки составлял 3 года при рождении второго ребенка, 5 лет при рождении последующих детей. Общий срок не превышал 8 лет. Этим был обусловлен относительно невысокий спрос на программу. По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, после продления срока действия льготной ставки на весь срок кредита потенциальный спрос на программу может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.

Более подробно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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