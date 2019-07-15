В Лосево прошёл ХХ Межрегиональный инклюзивный фестиваль

В посёлке Лосево Ленинградской области прошёл юбилейный Межрегиональный инклюзивный фестиваль спорта и творчества «Содружество». В ХХ по счёту фестивале приняли участие более 300 человек. Среди них 80 волонтёров и более двухсот подопечных центров социальной реабилитации и общественных организаций из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Петрозаводска, Пскова и Сыктывкара.

В течение четырех дней 20 команд участников жили в палатках на берегу реки Вуоксы, готовили еду на костре, состязались в различных соревнованиях. Традиционно, программа фестиваля была насыщенной: спортивное ориентирование, веревочный лабиринт, стрельба из пневматического оружия, техника пешеходного и водного туризма, веселые старты, скалолазание, турниры по пионерболу и водному мячу. Ребята проявили сплоченность, командную работу, взаимовыручку и не жалели сил в борьбе за первое место. Искренне расстраивались и переживали из-за поражений, но уважительно благодарили команду соперника за игру.

Тема нынешнего фестиваля – театр, поэтому помимо спортивных соревнований, участники подготовили стенгазеты и театральные постановки, проявили свою эрудицию на тематической викторине и конкурсах, а также ярко оформили свои палаточные стоянки декорациями. По вечерам всех ждала развлекательная программа: фольклорные песни и танцы, чаепитие и дискотека.

«Такие мероприятия с насыщенной спортивной и творческой программой крайне важны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ребята учатся командной работе, проявляют навыки самостоятельного проживания, общаются и заводят новых друзей. На фестивале традиционно царит потрясающая дружелюбная атмосфера и этот год не стал исключением», – рассказала президент Ассоциации «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева.

Фестиваль стал заключительным мероприятием проекта «Мы вместе». Почти год волонтёры под руководством опытных тренеров и инструкторов учились специфике организации туристских выездов для людей с инвалидностью. Образовательная программа включала в себя тренинги и семинары по командообразованию, успешным коммуникациям, оказанию первой помощи, организации спортивного ориентирования и культурно-массовых мероприятий во время активного отдыха на природе. Молодые люди активно участвовали в жизни фестиваля и смогли в полной мере проявить свои знания на практике.

Фестиваль «Содружество» завершился награждением команд и вручением призов и дипломов. Волонтёры, прошедшие обучение, получили сертификаты о повышении квалификации Института специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга.