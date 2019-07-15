Каршеринг на Ударников загнал стоящую легковушку под грузовик

На проспекте Ударников в ночь на 15 июля каршеринговый «Рено Каптюр» впечатал припаркованную «Хёндэ Сонату» в грузовик.

Об аварии рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, «шлепок» был «жёсткий». Хозяин «Сонаты», вероятно, уже ночью узнал о ДТП: участники группы рапортовали, что машину кто-то открывал, и мужчины до утра ждали там ДПС. «Каптюр» через несколько часов эвакуировали, а вот «Хёндэ» до сих пор стоит под грузовиком, пишут в группе.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что в этой аварии никто не пострадал.