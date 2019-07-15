Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +22
$ 62.83р
70.86р
13:46 15.07.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
15.07.2019 13:12
Печать

Setl Group передаст ключи дольщикам «МореОкеан» на 5 месяцев раньше срока

Setl Group передаст ключи дольщикам «МореОкеан» на 5 месяцев раньше срока

Setl City

Дольщики первого корпуса ЖК «МореОкеан» на Яхтенной ул., 34 получат ключи от готовых квартир на пять месяцев раньше срока, указанного в договоре. Записаться на осмотр готовых к предъявлению квартир можно уже с 16 июля.

Жилой комплекс «МореОкеан» был сдан в мае этого года, причем второй корпус – с рекордным опережением, на 8 месяцев раньше. Это проект высокого комфорт-класса от Setl Group, фасады которого имитируют поверхность моря. Проектировщикам за счет необычного витражного остекления удалось создать иллюзию океанских волн и прозрачно-синей воды, в которой отражаются и преломляются солнечные лучи. Стекла изготовлены с зеркальным эффектом и выполнены в разных оттенках синего и серого цвета. В зависимости от погоды и освещения фасад будет меняться, «окрашиваться» в теплые или холодные тона.

Setl Group создал для покупателей настоящий уголок уюта и комфорта в динамичном Приморском районе. Отдохнуть и погулять с детьми можно в благоустроенном дворе – на внутренней территории каждого из корпусов установлена яркая детская площадка с качелями, каруселью, песочницами, кольцом для баскетбола. Также во дворе появилась площадка для отдыха взрослых и деревянная беседка для встреч с друзьями и чтения книг. Спортивная зона оборудована тренажерами и теннисными столами.

Setl City

Благодаря высоким темпам строительства не только покупатели смогут раньше заселиться в свои квартиры, но и маленькие жители «МореОкеан» уже этой осенью пойдут в современные детские сады. Два встроенно-пристроенных двухэтажных садика на 60 мест каждый возведены девелопером в рамках проекта. Setl Group спроектировал игровые, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий. В игровых комнатах на первых этажах предусмотрены полы с подогревом. На территории перед детскими садами благоустроены по три игровых площадки для детей младшего, среднего и старшего возрастов, а также спортивные зоны.

Setl Group не первый раз передает ключи дольщикам раньше срока. Так, на 3 квартала раньше получили ключи покупатели квартир в корпусе 2.8 жилого комплекса «GreenЛандия-2» в Мурино. Компании удалось увеличить темпы строительства и отделки квартир в данном корпусе, сохранив традиционно высокое качество работ.

Эксклюзивным брокером проекта «МореОкеан» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Лидер Групп»
15.07.2019 13:24

Квартиры от «Лидер Групп» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,25%

Стратегический партнер компании «Лидер Групп» Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе «Семейная ипотека» до 5,25% годовых на весь период кредитования.
Setl City
15.07.2019 13:12

Setl Group передаст ключи дольщикам «МореОкеан» на 5 месяцев раньше срока

Дольщики первого корпуса ЖК «МореОкеан» на Яхтенной ул., 34 получат ключи от готовых квартир на пять месяцев раньше срока, указанного в договоре. Записаться на осмотр готовых к предъявлению квартир можно уже с 16 июля.
предоставлено компанией ARKAN
15.07.2019 10:16

На прошлой неделе компанией ARKAN было спасено 4 автомобиля

В Москве и Петербурге было спасено 3 автомобиля Toyota и один Land Rover.
Фото: Овчинникова Е.В.
15.07.2019 10:00

Продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон

Торопитесь, авиабилетов по специальной цене остается все меньше! Воспользоваться акцией можно по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года.
ГК «Эталон»
12.07.2019 18:12

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров «Атмосфера-PROFI», в котором участникам предлагают продемонстрировать свой талант и фантазию в создании дизайн-проектов интерьера квартир.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 17:47

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском платформы для сделок репо

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском нового функционала платформы для сделок репо Национального расчетного депозитария
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 16:40

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2019 года составила 2.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 1 полугодие 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
ГК «КВС»
12.07.2019 12:35

ЖК «Жили-Были» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от ГК «КВС» по военной ипотеке.
ГК «КВС»
12.07.2019 11:53

Хорошая новость для тех, кто хочет продать свою квартиру

15 июля ГК «КВС» проводит День консультаций по вторичному рынку недвижимости.
Setl Group
12.07.2019 11:23

Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
ГК «Эталон»
12.07.2019 10:35

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.07.2019 18:00

Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.