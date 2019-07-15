Setl Group передаст ключи дольщикам «МореОкеан» на 5 месяцев раньше срока

Setl City

Дольщики первого корпуса ЖК «МореОкеан» на Яхтенной ул., 34 получат ключи от готовых квартир на пять месяцев раньше срока, указанного в договоре. Записаться на осмотр готовых к предъявлению квартир можно уже с 16 июля.

Жилой комплекс «МореОкеан» был сдан в мае этого года, причем второй корпус – с рекордным опережением, на 8 месяцев раньше. Это проект высокого комфорт-класса от Setl Group, фасады которого имитируют поверхность моря. Проектировщикам за счет необычного витражного остекления удалось создать иллюзию океанских волн и прозрачно-синей воды, в которой отражаются и преломляются солнечные лучи. Стекла изготовлены с зеркальным эффектом и выполнены в разных оттенках синего и серого цвета. В зависимости от погоды и освещения фасад будет меняться, «окрашиваться» в теплые или холодные тона.

Setl Group создал для покупателей настоящий уголок уюта и комфорта в динамичном Приморском районе. Отдохнуть и погулять с детьми можно в благоустроенном дворе – на внутренней территории каждого из корпусов установлена яркая детская площадка с качелями, каруселью, песочницами, кольцом для баскетбола. Также во дворе появилась площадка для отдыха взрослых и деревянная беседка для встреч с друзьями и чтения книг. Спортивная зона оборудована тренажерами и теннисными столами.

Благодаря высоким темпам строительства не только покупатели смогут раньше заселиться в свои квартиры, но и маленькие жители «МореОкеан» уже этой осенью пойдут в современные детские сады. Два встроенно-пристроенных двухэтажных садика на 60 мест каждый возведены девелопером в рамках проекта. Setl Group спроектировал игровые, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий. В игровых комнатах на первых этажах предусмотрены полы с подогревом. На территории перед детскими садами благоустроены по три игровых площадки для детей младшего, среднего и старшего возрастов, а также спортивные зоны.

Setl Group не первый раз передает ключи дольщикам раньше срока. Так, на 3 квартала раньше получили ключи покупатели квартир в корпусе 2.8 жилого комплекса «GreenЛандия-2» в Мурино. Компании удалось увеличить темпы строительства и отделки квартир в данном корпусе, сохранив традиционно высокое качество работ.

Эксклюзивным брокером проекта «МореОкеан» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations