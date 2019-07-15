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15.07.2019 13:27
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В Ростовской области ФСБ поймала двух приверженцев запрещенного ИГ

Центр общественных связей ФСБ России рапортует о задержании на юге страны двух членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы», – цитирует  15 июля заявление ЦОС ФСБ ТАСС.

Силовики вышли на след ростовской ячейки еще в апреле 2018 года. Местные игиловцы оказались обезглавлены после смерти предполагаемого главаря. Он погиб вблизи хутора Глинки после того, как на требование остановить автомобиль он открыл огонь. После этого в машине сработало взрывное устройство.

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