В Люберцах полиция сорвала воровскую сходку. Среди задержанных оказался внук Деда Хасана, прилетевший из Вены

Несколько десятков человек завершили переговоры на сходке авторитетов в положении лёжа и с руками за головой. Беседу прервала полиция.

Как сообщает 15 июля telegram-канал Baza, встреча два дня назад проходила в кафе-чайхане «Дюшес», что в подмосковных Люберцах. Представители криминального мира якобы планировали договориться о том, как будут делить деньги от наркоторговли и крышевания предпринимателей. По данным полиции, сходку созвал некий Андрей Крючков по прозвищу Крюк.

Правоохранители задержали 32 человека. Среди них оказался Иракли Усоян — внук убитого в 2013 году лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Его пригласили на сходку в качестве третейского судьи. Ради этого Иракли Усоян прилетел в Москву из Вены. Кроме него, в числе задержанных — чемпион России по боевому самбо Мехдиев Сахиб и два бойца ММА.