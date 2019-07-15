Петербургский наркокартель: ветеринар и школьная учительница получили 33 года на двоих за серийное производство запретного психотропа

Санкт-Петербургский городской суд признал виновными в изготовлении и продаже психотропного вещества ветеринара Дмитрия Каравайчика и учительницу физики Диану Грибовскую. Они утверждали, что наркотики им подбрасывали полицейские.

Как передает корреспондент «Фонтанки», приговором от 15 июля Каравайчик получил семнадцать лет, Грибовская – шестнадцать.

Суд установил, что в 2016-2017 годах супружеская пара ветеринара и учительницы договорилась о серийном производстве психотропного вещества с последующей продажей. По стечению обстоятельств, каждый из трех покупателей оказался полицейским осведомителем, и все сделки по сбыту проходили под наблюдением оперативников. С первой продажи до задержания Каравайчика и Грибовской прошел почти год.

Выпускник ветеринарной академии утверждал, что производил не психотроп, а его имитацию на основе кофеина. В машине и квартире Каравайчика полиция изъяла несколько пакетов с запрещенными веществами общей массой 2,27 грамма. При этом партии, которыми он торговал, могли превышать килограмм.

Грибовская сначала дала явку с повинной, но потом отказалась от показаний, говоря о психологическом давлении сотрудников.