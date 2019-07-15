Смольный выселил отель на Петроградской стороне. Гостиница незаконно захватила мансарду

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к выдворению отеля «Стоуни Айлэнд» из дома 45, лит. А, на Каменноостровском проспекте.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 15 июля, помещение площадью более 200 кв. м, расположенное на шестом этаже многоквартирного жилого дома, было использовано для размещения гостиницы без договора с городом. Пользователя попросили съехать добровольно, но он освободил площади лишь частично.

По окончании работ состоится передача помещения администрации Петроградского района. ККИ продолжит мониторинг данного объекта, чтобы проверить его сохранность и незанятость третьими лицами.

По данным сайта, отелем «Стоуни Айлэнд» управляет ИП Хадим Муртаза Башир. «Фонтанка» направила запрос предпринимателю.