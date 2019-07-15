Губительная сила красоты. Исколотая иголками москвичка умерла на массажном столе

Следственный комитет заинтересовался смертью пациентки столичного медицинского центра. Поклонница нетрадиционной системы лечения не пережила сеанс массажа.

Как сообщает московский Следком 15 июля, накануне едва отметившая 30-летие местная жительница воспользовалась услугами медцентра на Кастанаевской улице. Во время сеанса она перестала реагировать на процедуры. Привести в чувство пациентку не удалось, смерть наступила в кабинете.

«При осмотре в области лица и туловища девушки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», – отметили в СК.

Медцентр на Кастанаевской практикует в числе прочего иглорефлексотерапию. По словам специалиста, клиентка в воскресенье собиралась ограничиться массажем лица. Родственники погибшей уточнили, что свою внешность косметологам она доверяла последние несколько дней. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.