Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +22
$ 62.83р
70.86р
13:43 15.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.07.2019 13:18
Печать

Губительная сила красоты. Исколотая иголками москвичка умерла на массажном столе

Следственный комитет заинтересовался смертью пациентки столичного медицинского центра. Поклонница нетрадиционной системы лечения не пережила сеанс массажа.

Как сообщает московский Следком 15 июля, накануне едва отметившая 30-летие местная жительница воспользовалась услугами медцентра на Кастанаевской улице. Во время сеанса она перестала реагировать на процедуры. Привести в чувство пациентку не удалось, смерть наступила в кабинете.

«При осмотре в области лица и туловища девушки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», – отметили в СК.

Медцентр на Кастанаевской практикует в числе прочего иглорефлексотерапию. По словам специалиста, клиентка в воскресенье собиралась ограничиться массажем лица. Родственники погибшей уточнили, что свою внешность косметологам она доверяла последние несколько дней. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
15.07.2019 13:12

Setl Group передаст ключи дольщикам «МореОкеан» на 5 месяцев раньше срока

Дольщики первого корпуса ЖК «МореОкеан» на Яхтенной ул., 34 получат ключи от готовых квартир на пять месяцев раньше срока, указанного в договоре. Записаться на осмотр готовых к предъявлению квартир можно уже с 16 июля.
предоставлено компанией ARKAN
15.07.2019 10:16

На прошлой неделе компанией ARKAN было спасено 4 автомобиля

В Москве и Петербурге было спасено 3 автомобиля Toyota и один Land Rover.
Фото: Овчинникова Е.В.
15.07.2019 10:00

Продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон

Торопитесь, авиабилетов по специальной цене остается все меньше! Воспользоваться акцией можно по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года.
ГК «Эталон»
12.07.2019 18:12

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров «Атмосфера-PROFI», в котором участникам предлагают продемонстрировать свой талант и фантазию в создании дизайн-проектов интерьера квартир.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 17:47

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском платформы для сделок репо

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском нового функционала платформы для сделок репо Национального расчетного депозитария
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 16:40

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2019 года составила 2.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 1 полугодие 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
ГК «КВС»
12.07.2019 12:35

ЖК «Жили-Были» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от ГК «КВС» по военной ипотеке.
ГК «КВС»
12.07.2019 11:53

Хорошая новость для тех, кто хочет продать свою квартиру

15 июля ГК «КВС» проводит День консультаций по вторичному рынку недвижимости.
Setl Group
12.07.2019 11:23

Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
ГК «Эталон»
12.07.2019 10:35

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.07.2019 18:00

Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2019 17:49

Покупать валюту онлайн теперь можно по зафиксированному курсу

Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. На сегодня новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов.