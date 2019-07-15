BMW сбил подростка на Дворцовой. Наезд произошел на «зебре»

Несовершеннолетний пешеход пострадал под колесами автомобиля в центре Петербурга. Парень шел по «зебре».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло утром 15 июля на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 2 по Дворцовой набережной. По предварительным данным, около 9:50 27-летний мужчина на автомобиле BMW 520 сбил 16-летнего подростка.

В результате пешеход получил травмы средней степени тяжести.

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В мае на Дворцовой набережной и в Дворцовом проезде под колесами транспортных средств пострадали два пешехода. Оба ДТП произошли в Ночь музеев. Около 23 часов 18 мая на набережной 18-летний парень попал под автомобиль, а несколько часов спустя в проезде 19-летнего пешехода сбил мотоцикл. Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.