«Лада» ушла под трамвай на Солидарности, а на Ветеранов Uber атаковал троллейбус

Два «рогатых» – трамвай и троллейбус – попали в ДТП в Петербурге 15 июля.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на проспекте Солидарности, 19, «Лада» въехала под трамвай, «водитель жив и здоров, был пристегнут». Похоже, водитель «Лады» полагал, что трамвай, поворачивающий в парк, не имеет преимущества, отмечают участники группы.

А на проспекте Ветеранов, у пересечения с Дачным проспектом, «Хёндэ» компании Uber, по словам очевидцев, протаранил троллейбус. Транспорт, в том числе общественный, встал.

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Информации о серьёзных травмах не поступало.

Напомним, в выходные было как минимум два ДТП с электротранспортом. В частности, на Минеральной улице водитель ВАЗа почти так же, как водитель «Лады» на Солидарности, впечатался в троллейбус (этот момент попал на видео), погибли двое.