«Вырождение человечества». Матвиенко выступила против усыновления детей гей-парами

При усыновлении детей однополыми парами «размываются и подвергаются эрозии» фундаментальные для общества понятия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», – цитирует 15 июля выступление Валентины Матвиенко на молодежном форуме «Территория смыслов» РИА Новости. Мероприятие проходит в Московской области.

По словам главы верхней палаты парламента, в некоторых странах уже пошли на то, чтобы отказаться от понятий «мама» и «папа», заменив их гендерно нейтральными терминами «родитель один» и «родитель два».

«Можно ли представить, что вместо первого слова «мама» младенец произнесет – «родитель номер один»?» – задалась вопросом спикер Совфеда.

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Она уверена, что такие нововведения «размывают и подвергают эрозии» основы общества.