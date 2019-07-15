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15.07.2019 13:22
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Работы в сквере около метро «Чкаловская» остановили двумя грузовиками грунта. За процессом наблюдал Вячеслав Макаров

Начавшиеся работы по мощению плиткой участка компании «Лидер» около метро «Чкаловская» в Петроградском районе Петербурга прекратились. Неизвестные на двух грузовиках привезли грунт и засыпали территорию. За работами, как рассказал 15 июля «Фонтанке» глава компании Александр Суханов, наблюдали спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров и глава муниципального совета МО округ «Петровский» Владимир Бородин.

Работы в сквере около метро «Чкаловская» остановили двумя грузовиками грунта. За процессом наблюдал Вячеслав Макаров

Работы по благоустройству около станции метро начались накануне. По словам Суханова, комитет по градостроительству и архитектуре еще в 2017 году согласовал работы по  мощению участка плиткой. Компания едва успела оградить территорию забором, как к месту действия подтянулись местные жители и полиция.

«Вчера полиция забрала моих работников, проверили документы и отпустили», – рассказал Суханов.

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Сегодня у метро снова собрались жители, читатель «Фонтанки» охарактеризовал происходящее как народный сход против застройки Зеленинского сада. Отметим, что участок площадью 167 кв. м официально не является частью сада и находится в частной собственности ООО «Лидер». По сообщениям очевидца, 15 июня у метро собралось порядка 25 человек и сотрудники полиции. Рабочие, которые привезли грунт и представились «инициативной группой», засыпали место работ землей и разровняли ее. На место также прибыли спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и глава муниципального совета МО округ «Петровский» Владимир Бородин.

«На нашей территории муниципальным образованием была разбита клумба. Участок был  разделен на две части гранитным парапетом. Мы заказали в КГА проект благоустройства и получили согласование, – говорит Суханов. – Мы хотели оформить свой участок единым целым и выложить его плиткой так же, как и все остальное около метро «Чкаловская». Никаких других работ не предполагалось».

По словам Суханова, в настоящее время проект строительства потерял актуальность. «Разрешение (на строительство) отозвали. Мы понимаем, что согласовать новый проект мы не можем, нам просто его не дадут, – пояснил глава компании. – Есть желание, чтобы люди, которые наделены властью, не распоряжались чужим имуществом. Хочется мне, чтобы моя территория была сделана так, как я хочу, а не так, как хочет Макаров. Это же ненормально, когда человек, наделенный такой властью, приходит и говорит: «У вас тут ничего не будет, будет так, как я сказал», понимаете?». Гендиректор уточнил, что «Лидер» планирует искать справедливость в судебном порядке.

Согласно данным СПАРК, ООО «Лидер» владеют Юрий Белостоцкий (80%) и компания «Профсерсив, Инк» (20%), зарегистрированная в карибском государстве Сент-Китс и Невис.

Участок принадлежит компании «Лидер» еще с 90-х годов. Фирма купила у города землю вместе со зданием общественного туалета, который позднее демонтировали. Конфликт вокруг земли на перекрестке Большой Зелениной улицы и Чкаловского проспекта тянется с 2004 года. Любые попытки начать на этом месте строительство двухэтажного коммерческого объекта вызывали протесты местных жителей. Владелец участка намеревался реконструировать туалет, превратив его в торговый центр с «частичным сохранением функции» уборной. В 2013 году компания возвела строительный забор и попыталась начать возведение котлована, однако жители не допустили строительную технику к участку. В итоге, как и в середине 2000-х, в ситуацию вмешались власти города. Спикер парламента Вячеслав Макаров и Смольный обещали оставить часть сквера нетронутой. В последний раз собственник участка предпринимал попытку благоустроить территорию по своему усмотрению осенью 2018 года.

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