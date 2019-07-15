Петербуржец Александр Мальцев стал чемпионом мира в синхронном плавании

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Россияне за программу «Танго» получили 92,0749 балла.

Серебро досталось итальянцам (90,8511), бронза — японцам (88,5113).

24-летний Мальцев – трехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017).

Напомним, что Александр Мальцев родился в Петербурге и здесь же, в детско-юношеской школе олимпийского резерва «Экран», делал первые шаги в занятиях синхронным плаванием. Из-за того, что по всем регламентирующим документам мужчин в синхронном плавании в России официально долго не существовало, в протоколах соревнований его часто записывали как девочку. Подробнее о непростом пути теперь уже четырехкратного чемпиона Европы читайте в материале «Фонтанки».