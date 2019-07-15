Авиакомпания «Ямал»: В кабине пилотов треснуло стекло, борт вырабатывал топливо

Авиакомпания «Ямал» объяснила, что случилось с их самолётом Bombardier CRJ-200, который не смог ранним утром 15 июля улететь из Петербурга в Новый Уренгой и вернулся в Пулково, нарезав над Ленобластью 13 кругов.

Оказалось, что в кабине пилотов треснуло стекло, поэтому командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, предварительно выработав топливо, как того требуют инструкции.

«После вылета рейса 846, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) – Новый Уренгой на воздушном судне CRG-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, и после выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково. На борту находились 39 пассажиров и 3 члена экипажа», – сообщается на сайте перевозчика.

Застрявшим в Северной столице пассажирам придётся ждать завтрашнего рейса.

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Напомним, самолёт «Ямала» должен был вылететь из Пулково в 3:20, однако выбился из графика, а позднее и вовсе, полетав в небе, вернулся в аэропорт.