«Череда абсурдных и явно незаконных отказов». Глава петербургского избиркома пообещал восстановить права кандидатов в Екатерингофском округе

Петербургская избирательная комиссия отменит незаконные отказы в регистрации кандидатам в депутаты муниципалитета «Екатерингофский», где до выборов не допустили лидера регионального штаба сторонников Алексея Навального. Об этом председатель городского избиркома Виктор Миненко заявил 15 июля на совещании.

«В «Екатерингофском» мы столкнулись с чередой абсурдных и явно незаконных отказов в регистрации. По некоторым кандидатам отказы формально, может быть, и выглядят законными, но с учётом того, как была организована работа, по сути являются нарушением избирательных прав», — сказал он.

Петербургский избирком запросил у муниципальной комиссии (ИКМО) все документы и в ближайшее время найдёт основания, чтобы отменить незаконные отказы. «Мы ждём от всех членов избирательной комиссии «Екатерингофского», голосовавших за незаконные решения, заявления о сложении полномочий. В любом случае, если мы увидим в их действиях состав административного правонарушения, мы будем лишать их статуса», — добавил Виктор Миненко.

Ситуация с регистрацией кандидатов вызывает опасения не только в этом округе, сказал Виктор Миненко: пока из 6 тысяч выдвинутых по всему городу активистов только 2 тысячи смогли зарегистрироваться. Среди тех, кто смог получить статус кандидата, — 330 самовыдвиженцев, 150 представителей «Яблока», 230 — ЛДПР, 180 — «Справедливой России» и 140 — КПРФ.

Екатерингофский округ (Адмиралтейский район) — один из тех петербургских муниципалитетов, где избирательная кампания сопровождается скандалами. В субботу местный избирком отказался регистрировать почти всех кандидатов, выдвинутых «Яблоком» и поддержанных штабом Алексея Навального. В отношении секретаря этой комиссии петербургский избирком на прошлой неделе решил составить протокол об административном правонарушении.