Совфед РФ: Евросоюз одним звонком в Киев может прекратить конфликт в Донбассе
Глава международного комитета Совета Федерации РФ рассказал о тактике ЕС в украинском вопросе.
«Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», – написал 15 июля в Facebook Константин Косачев.
По его словам, подобная практика применяется Брюсселем и в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который захотели разорвать в США, а претензии еврочиновники высказывают России.
«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», – заметил Косачев.
Справка:
ДРСМД был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.
США прекратили выполнение обязательств по договору со 2 февраля, о чем заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля.