Совфед РФ: Евросоюз одним звонком в Киев может прекратить конфликт в Донбассе

Глава международного комитета Совета Федерации РФ рассказал о тактике ЕС в украинском вопросе.

«Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», – написал 15 июля в Facebook Константин Косачев.

По его словам, подобная практика применяется Брюсселем и в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который захотели разорвать в США, а претензии еврочиновники высказывают России.

«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», – заметил Косачев.