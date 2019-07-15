Корабли ВМФ России отстрелялись крылатыми ракетами в Японском море

Корабли ВМФ России отстрелялись крылатыми ракетами в Японском море. Об этом 15 июля сообщает Минобороны России, размещая в соцсетях видео стрельб.

Корабли Тихоокеанского флота поразили условного оппонента крылатыми ракетами «Москит» в Японском море. Пуски были выполнены с бортов эсминца «Быстрый» и ракетного катера Р-24.

В расчётное время ракеты поразили большой корабельный щит, находившийся на расстоянии более 60 километров от места пусков.