Корабли ВМФ России отстрелялись крылатыми ракетами в Японском море
Корабли ВМФ России отстрелялись крылатыми ракетами в Японском море. Об этом 15 июля сообщает Минобороны России, размещая в соцсетях видео стрельб.
#Видео Корабли Тихоокеанского флота поразили условного оппонента крылатыми ракетами #Москит в Японском море. Пуски были выполнены с бортов эсминца #Быстрый и ракетного катера Р-24 https://t.co/UzrX9aqhlL #ТихоокеанскийФлот #КрылатыеРакеты #Корабли #Стрельбы #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/ZRlSnVEq8N— Минобороны России (@mod_russia) 15. Juli 2019
Корабли Тихоокеанского флота поразили условного оппонента крылатыми ракетами «Москит» в Японском море. Пуски были выполнены с бортов эсминца «Быстрый» и ракетного катера Р-24.
В расчётное время ракеты поразили большой корабельный щит, находившийся на расстоянии более 60 километров от места пусков.