Сергей Семак отметил победу над «Тамбовом» зажигательным танцем посреди Невы

После удачного старта в чемпионате Российской премьер-лиги главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак отправился вместе с женой и друзьями кататься по рекам и каналам Петербурга.

Супруга 43-летнего специалиста выложила в инстаграм видео танца прямо посреди Невы под хит австралийской певицы Sia — Chandelier.

Напомним, «Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата РПЛ со счетом 2:1. Голы за петербургский клуб забили Александр Ерохин и Артем Дзюба.