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Бизнес
15.07.2019 12:24
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«Яндекс.Такси» решил купить такси «Везет» и вложить 8 млрд в развитие в регионах. Mail.Ru грозит вето

Компания MLU B.V., она же — «Яндекс.Такси», объявила, что заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний такси «Везёт», а водители перейдут на их платформу. В ответ Mail.ru Group, которая является кредитором «Везёт» и развивает собственный сервис такси, заявило о возможности наложения вето.

«В течение трёх лет «Яндекс.Такси» вложит около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и ещё столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей. Для пользователей «Везёт» всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и по телефону», – говорится в совместном заявлении «Яндекса» и «Везёт», опубликованном 15 июля.

Также рассказали, что текущие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35,0% — Uber, а 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Её одобрили наблюдательный совет «Яндекс.Такси» и советы директоров Yandex N.V. и «Везёт». Сделка также требует согласия Федеральной антимонопольной службы России.

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В ответ компания Mail.ru Group, предоставившая летом 2018 года «Везет» конвертируемый заем, заявила, что пока не давала согласия на сделку о приобретении «Яндекс.Такси» и имеет право вето.

«При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний «Везет». Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие. Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным», – отметили в компании.

MLU B.V. — объединённая компания «Яндекс.Такси» и Uber. Создана в феврале 2018 года в результате слияния бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и шести соседних странах. MLU B.V. управляет сервисом онлайн-заказа поездок, который работает под брендами «Яндекс.Такси», Uber и Yango. Компания активно осваивает новые рынки и сейчас, помимо России, предоставляет услугу онлайн-заказа такси в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Ей также принадлежат сервис доставки еды из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда» и сервис доставки наборов для приготовления блюд «Яндекс.Шеф».

Группа компаний «Везёт» сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России. Перевозчикам группа компаний «Везёт» предлагает гибкие условия партнёрства, а пользователям — возможность вызвать такси удобным способом: в мобильном приложении или по телефону.

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