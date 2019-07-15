По делу о госизмене в ЦНИИмаш задержан третий ученый

В Москве задержан и взят под домашний арест сотрудник центра теплообмена и аэрогазодинамики ФГУП ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков. Он стал третьим фигурантом уголовного дела о госизмене, в рамках которого ранее были взяты под стражу научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев и его ученик Роман Ковалев.

О появлении в деле третьего фигуранта 15 июля сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сына ученого Виктора Кудрявцева. По словам источника, 11 июля к кандидату технических наук Мещерякову пришли с обыском домой, а также на работу. Речь идет о деле по госизмене, возбужденном в июле 2018-го в отношении коллеги Мещерякова 75-летнего Виктора Кудрявцева. Тогда ученого отправили в СИЗО. По версии ФСБ, Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Спустя год, в июне 2018-го, в деле появился второй фигурант — ученик, а впоследствии начальник Кудрявцева Роман Ковалев, на тот момент — заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш.

По мнению коллег, физиков могли привлечь за проекты, датированные 2011—2013 годами. По грантам, полученным от Евросоюза в рамках закона и при одобрении Минобрнауки, ученые обменивались информацией с западными учеными. По мнению госбезопасности, гранты являлись прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО.