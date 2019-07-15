Петербуржец получил штраф за виртуальное унижение пристава. Хамить мужчина предпочёл в WhatsApp

Скопивший долгов житель Петербурга выплеснул наболевшее на судебного пристава-исполнителя, но лично грубить не решился. Пакости в мессенджере безнаказанными не остались.

Как сообщает пресс-служба УФССП по городу 15 июля, административным делом об оскорблении закончилось общение пристава с 44-летним Сергеем Тучиным. Слушать нелестное от него женщине не пришлось – мужчина разжился её телефоном и, дойдя до точки кипения, все претензии изложил эпистолярно. В выражениях не стеснялся.

Сообщение с непристойностями пристав получила в WhatsApp в начале седьмого утра 16 февраля. Придя в себя, женщина сделала скриншот нецензурной переписки и написала заявление. Изливший душу собеседник на протокол отреагировал равнодушно. Вину он не отрицал, но особо не каялся.

Мировой судья судебного участка № 27 признала Сергея Тучина виновным, зачла признание и отсутствие былых прегрешений и назначила минимальное наказание – штраф в тысячу рублей. Решение вступило в силу.