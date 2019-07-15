Петербургские заводы увеличили выпуск в первом полугодии почти на 5%. Но темпы роста замедлились

Промышленное производство в Петербурге выросло на 4,9% в первом полугодии 2019 года, говорится в опубликованном 15 июля отчете Росстата. Но в июне петербургские производители нарастили объемы всего на 0,1%.

В январе-июне больше всего, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился выпуск одежды (25%), электрического оборудования (22,6%), резиновых и пластмассовых изделий и лекарств (11,6% и 11,3% соответственно) и напитков (8,6%). Фармация, производство пластмасс и электрооборудования сохранили темпы роста начала года, тогда как увеличение выпуска напитков и одежды замедлилось почти в два раза.

Петербургское производство растет по-прежнему быстрее российского в целом. Росстат пока не опубликовал данные за июнь, но по итогам января-мая индекс по стране составил 2,4%. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что ожидает его ускорения на 2% в четвертом квартале.