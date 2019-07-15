Камера сняла, как «Жигули», почти не тормозя, впечатываются в стоящий троллейбус

Смертельный таран остановившегося на светофоре троллейбуса в Калининском районе Санкт-Петербурга попал на видео.

Само ДТП произошло вечером 13 июля на Минеральной улице, 3. Запись публикует 15 июля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

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По данным УГИБДД по Петербургу и области, 46-летний мужчина на ВАЗ-2107 врезался в заднюю часть троллейбуса маршрута №43. Погибли и водитель «Жигулей», и его пассажирка.

Тормозной путь «Жигулей» был всего около 30 метров, отмечает «Дорожный инспектор». В комментариях подписчики группы предполагают, что тормозили не все колёса.

Наезд на стоящее транспортное средство часто заканчивается трагически на трассах, ведущих в город и из города, например на Московском или Киевском шоссе, и на скоростных магистралях, например на КАД. Но и на внутригородских улицах подобные ДТП нередки.

Так, 13 июля в Песочном водитель «Субару Импреза» влетел в остановившийся на светофоре «Солярис». По данным «Фонтанки», он был нетрезв.

29 декабря 2018 года, рано утром, на Невском проспекте, 30, также нетрезвый водитель каршерингового «КИА» въехал в ждавшие на светофоре машины. Видео показывает, что каршеринг почти не тормозил. Погиб 18-летний юноша.