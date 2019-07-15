Обвиняемому в растрате экс-ректору аграрного университета снова продлили арест, хоть он и признаёт вину

Бывший ректор Петербургского аграрного университета Виктор Ефимов остаётся под стражей. Пушкинский районный суд 15 июля продлил арест до 3 августа.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города, отмечая, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

«Ефимов признал вину», – пишет пресс-служба.

Напомним, по версии следствия, ректор Аграрного университета в 2011 году инициировал заключение госконтракта с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут. Деньги, перечисленные со счёта вуза на счёт некоммерческой организации, Ефимов якобы потратил по своему усмотрению.