Центр управления парковками снизил расходы на зарплаты. Ранее контролеры обвиняли ЦУП в неэффективности, а Смольный судился с директором из-за премий

С марта по апрель 2019 года в Городском центре управления парковками на 17% уменьшены расходы по заработной плате. Доход от эксплуатации стоянок увеличился на 43% по сравнению с прошлым годом.

О промежуточных итогах работы учреждения сотрудники доложили 15 июля в ходе совещания с вице-губернатором Эдуардом Батановым. По словам чиновника, Петербург сильно отстает от Москвы в плане развития парковочного пространства, притом что на тысячу жителей в этих городах приходится 321 автомобиль и 298 автомобилей соответственно. «В настоящее время в Москве ёмкость зоны платной парковки достигает 81 500 машино-мест, – цитирует вице-губернатора пресс-служба ЦУП. – Кроме того, в столице организовано 47 перехватывающих и 75 плоскостных парковок. В Петербурге ёмкость зоны платной парковки составляет только 2 799 машино-мест, перехватывающих автостоянок в Петербурге создано 15, городских – 17».

Напомним, в 2018 году контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила у ГКУ «Центр управления парковками» ряд нарушений бюджетного законодательства. Среди них – оплата деятельности сотрудников, не предусмотренной уставом предприятия, на сумму 33,68 млн рублей. Владислав Бакулин, возглавлявший тогда учреждение, не согласился с выводами палаты, однако в ЦУП прошли сокращения, под которые попали порядка трети сотрудников. Летом вопросы к начислению зарплат появились у контрольного управления губернатора, а в кабинеты ведомства наведалась ФСБ. КРТИ обратился в суд, требуя от Бакулина вернуть 20 млн рублей начисленных сотрудникам премий. В марте Бакулин покинул должность директора.