В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400

Восьмой самолет с компонентами ЗРC С-400 приземлился на авиабазе «Мюртед» под Анкарой. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что поставки оборонных систем российского производства продолжаются в соответствии с графиком.

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В Турцию ранее прибыли семь самолетов с компонентами для комплексов С-400.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

США, которые крайне агрессивно противились этой сделке, уже анонсировали введение санкций в отношении Турции. Но пока они не озвучены. В июне 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о возможности введения санкций против Турции, а также о том, что размещение С-400 будет иметь необратимые последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в военной сфере.