Муниципальные избиркомы в Петербурге из-за скандальной кампании могут ликвидировать

Избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) в городах федерального значения — таких, как Петербург — могут быть упразднены как институт. Об этом 15 июля заявил председатель городского избиркома Виктор Миненко во время совещания, посвящённого нарушениям на муниципальных выборах.

«Абсолютное большинство муниципальных кампаний в Петербурге идёт в штатном режиме. Но позиция ряда муниципалитетов поставила всех в неудобное положение», — констатировал Виктор Миненко. В петербургский избирком поступило больше 800 жалоб на нарушения, допущенные в ходе муниципальной кампани, заявил он.

После того, как кампания закончится, избирательную систему ждёт реформа. «Будем обсуждать упразднение избирательных комиссий муниципальных образований в городах федерального значения», — сказал Виктор Миненко.

О необходимости реформы ранее заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, его позицию поддержал Центризбирком. Сейчас муниципальные избиркомы напрямую не подчиняются ни городской, ни Центральной избирательной комиссии, поскольку местное самоуправление, согласно Конституции, независимо от государственной власти. В России три города федерального значения: Петербург, Москва и Севастополь.

Об изощренных и не очень предлогах, под которым избиркомы отказывают кандидатам в приеме документов, «Фонтанка» писала ранее. Началось все с тайных объявлений о выборах, после чего количество нарушений только росло. Кандидатам приходится идти в суды или врукопашную, чтобы преодолеть причудливый график работы ИКМО и фейковые очереди. Горизбирком публиковал обращения в следственные органы о нарушениях в ИКМО «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское» и «Ржевка», где кандидаты не могли сдать документы на выдвижение, однако петербургский СК сообщений о преступлениях не получал и уголовных дел не возбуждал.