В Южную Корею не пустили 26 граждан России, все они уже вернулись на родину

Все россияне, которым южнокорейские власти накануне отказали во въезде в страну, уже покинули территорию Республики Кореи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на официальной странице в Facebook посольства РФ в Южной Корее.

"По уточненной информации, 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля 2019 года в Республику Корея рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда", – отмечается в заявлении. По этой причине южнокорейская иммиграционная служба отказала им во въезде в страну, сообщили в диппредставительстве.

"В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16:00 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что россияне находились в зоне содержания недопущенных пассажиров.