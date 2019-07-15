Похищенного пса Бруно подкинули петербурженке после приезда полиции

Похищенный в Ленобласти джек-рассел по кличке Бруно вернулся к своей хозяйке. Об этом петербурженка сообщила «Фонтанке» 15 июля. По её словам, пса подкинули обратно в комнату.

Как отмечает владелица по имени Дарья, переноска с питомцем была обнаружена после того, как «поднялся кипеж и приехала полиция».

Напомним, полуторагодовалого Бруно похитили днём 14 июля на базе отдыха в деревне Овраги Приозерского района. Вор попал на записи видеокамер. Техника зафиксировала, как некий молодой человек грузит переноску в белый «Митсубиси».

«Устанавливаются лица, причастные к данному инциденту», – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.