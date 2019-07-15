Происшествия
Похищенного пса Бруно подкинули петербурженке после приезда полиции
Похищенный в Ленобласти джек-рассел по кличке Бруно вернулся к своей хозяйке. Об этом петербурженка сообщила «Фонтанке» 15 июля. По её словам, пса подкинули обратно в комнату.
Как отмечает владелица по имени Дарья, переноска с питомцем была обнаружена после того, как «поднялся кипеж и приехала полиция».
Напомним, полуторагодовалого Бруно похитили днём 14 июля на базе отдыха в деревне Овраги Приозерского района. Вор попал на записи видеокамер. Техника зафиксировала, как некий молодой человек грузит переноску в белый «Митсубиси».
«Устанавливаются лица, причастные к данному инциденту», – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Справка:
Джек-рассел – охотничья порода собак, выведенная в Англии в конце XIX века. Взрослая особь весит 6-8 килограммов и достигает в холке 25-38 сантиметров. Щенок джека-рассела со всеми документами и родословной стоит в пределах 30 тысяч рублей. «Безродный» обойдётся в два раза дешевле.