Рост ВВП Китая поставил антирекорд

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составили 6,3% в годовом выражении — это минимальная отметка с 1992 года. Об этом 15 июля сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на доклад Государственного статистического управления КНР.

«В первой половине 2019 года ВВП Китая вырос на 6,3 процента в годовом исчислении, примерно до 45,09 трлн юаней (около 6,56 трлн долл. США). Рост ВВП в годовом выражении в первом квартале составил 6,4%, а во втором квартале – 6,2%», — говорится в докладе.

«Экономические показатели были в целом стабильными и оставались в разумных пределах, при этом прогресс был достигнут в некоторых областях, – заявил официальный представитель ГСУК Мао Шэнъюн. – Потребление продолжало играть более значительную роль в стимулировании экономического роста. В январе – июне этого года коэффициент вклада конечного потребления в рост китайской экономики достиг 60,1 процента».

Темпы роста ВВП во втором квартале оказались самыми низкими с марта 1992 года. При этом данные показывают, что объем промышленного производства и розничных продаж в стране значительно превысил прогнозы.

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В июне промышленное производство в КНР увеличилось на 6,3% по сравнению с предыдущем месяцем, а продажи в розничном секторе увеличились на 9,8%. В мае рост составил 8,9%.

В 2019 китайское правительство установило планку роста ВВП в 2019 году на уровне около 6% – 6,5%.