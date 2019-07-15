Задержанный на Украине журналист Вышинский может выйти на свободу уже сегодня. «Разговор между Владимиром и Владимиром» этому способствовал

Генеральная прокуратура республики допустила, что руководитель портала «РИА Новости Украина» может выйти на свободу по решению суда.

«Сегодня в 16.15 в Подольском райсуде (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу <...> Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу», – сообщила 15 июля в своем Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, на благоприятный для журналиста исход дела могут оказать влияние решение Конституционного суда и то, что на него обратил внимание глава государства Владимир Зеленский. «Маленькая записочка, которую передали в руки президенту [Зеленскому]. Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром», – указала Сарган.

По оценкам пресс-секретаря генпрокурора, «Кирилл Вышинский важен для Путина», поэтому его можно будет поменять на украинских граждан.

Президенты России и Украины побеседовали по телефону впервые на прошлой неделе.