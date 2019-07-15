ВЦИОМ: 67% россиян — против использования смартфонов на школьных уроках

Больше половины россиян считают, что нужно запретить детям пользоваться гаджетами в школе.

Таковы итоги опроса ВЦИОМ, опубликованные 15 июля. За запрет мобильных телефонов во время учебного процесса высказываются 67% граждан. При этом год назад доля противников телефонов в школьных стенах была чуть выше — 73%.

Наибольший отклик идея запрета смартфонов находит среди представителей женской аудитории (70%) и у родителей, чьи дети не имеют мобильников (84%).

62% респондентов считают, что отсутствие отвлекающих аппаратов благотворно скажется на учебном процессе. Наряду с этим абсолютный запрет гаджетов на территории школы не поддерживается большинством россиян (55%), за исключением представителей старшей возрастной группы 60+ (53%).

Напомним, что тема вновь начала активно обсуждаться после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить гаджеты в школах. Она попросила Роспотребнадзор принять необходимые решения к началу учебного года. Руководитель федеральной службы Анна Попова пообещала создать рабочую группу, которая внимательно изучит вопрос. Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что каждая школа должна решать, позволять ли учащимся гаджеты, сама. Но, по мнению уполномоченного, оптимальным является вариант, когда школьник сдает свой телефон, приходя в образовательное учреждение.