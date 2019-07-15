СМИ: Налоговики заблокировали несколько счетов крупнейшего частного вуза России

Федеральная налоговая служба заблокировала больше двух десятков банковских счетов, которые связаны с частным финансово-промышленным университетом «Синергия». Причиной, по предварительной информации, стали долги, утверждает 15 июля издание The Bell.

«Из-за долгов перед бюджетом налоговики приостановили операции по счетам как минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия», – пишет The Bell.

По информации издания, ограничения коснулись 21 счета, на которые могут поступать деньги, однако использовать их для расчетов с клиентами вуз уже не может.

Сумма задолженности неизвестна, однако, согласно полученным журналистами документам, речь может идти о 27,3 млн рублей.

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Ректор «Синергии» Вадим Лобов, в свою очередь, утверждает, что задолженность вдвое меньше. По его словам, претензии налоговиков «несущественные», а блокировки носят «технический» характер.

Глава бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов рассказал, что «все счета уже разблокированы»

В мае университет получил новую шестилетнюю образовательную аккредитацию, а в июне вуз выиграл госконтракт от Минэкономразвития на сумму в 1,1 миллиарда рублей.